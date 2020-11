"Cambiamo!" in Regione: Vaccarezza riconfermato capogruppo

Annuncia il consigliere regionale Angelo Vaccarezza: "Pochi minuti fa ho ricevuto la comunicazione ufficiale della nascita del Gruppo Consiliare di Regione Liguria "Cambiamo! Con Toti Presidente", all'interno del quale io ricoprirò la carica di Capogruppo.

Martedi prossimo si uniranno al Gruppo Giovanni Boitano, Daniela Menini e Chiara Cerri in sostituzione dei dimissionari, perché chiamati a ricoprire il ruolo di assessore, Ilaria Cavo, Giacomo Giampedrone, Marco Scajola, che restano comunque in squadra.

Ognuno con attitudini, storie e percorsi differenti, che uniti lavoreranno in sinergia con gli altri partiti della coalizione, per far crescere la nostra Liguria, per affrontare tutte le sfide che via via si presenteranno.