Finalmarina, illuminazione carente sul lungomare Migliorini: nel 2021 l'adeguamento della rete

"Basta fare una passeggiata sul viale per capire il perché della mia mozione". Ed effettivamente chiunque voglia svolgere un po' di attività fisica sul lungomare Migliorini di Finale, si tratti di una semplice passeggiata o di una corsetta più sostenuta, oppure chi deve solamente accompagnare il proprio amico a quattro zampe per una uscita, ovviamente munito di palettina e sacchettino, può facilmente accorgersi di come l'illuminazione sia spesso carente.

La questione, già sollevata da cittadini e titolari di attività dislocate sul lungomare in estate, è così arrivata in Consiglio Comunale, proprio ora che, con l'avvento dell'ora solare il buio sopraggiunge ad un'ora non così tarda come quella del fine pomeriggio.

"Una verifica ed un'intervento urgente per riuscire a fare una passeggiata in sicurezza" è stata la richiesta della consigliera della Lega Marinella Geremia alla quale ha dato risposta il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi, nel corso dell'ultima assemblea cittadina, il quale ha rimandato all'anno 2021 la risoluzione definitiva della problematica.

Il restyling dell'illuminazione pubblica sul lungomare era già stata avviata in passato e con le risorse che la legge di bilancio dello Stato concede ai comuni per l'efficientamento energetico, 90 mila euro fino al 2024 per la cittadina rivierasca, nell'anno 2020 era previsto un intervento a conclusione di quest'opera.

"L'aggravarsi della situazione luci al porto ci ha portato a dirottare le risorse su quell'intervento, che presto vedremo concretizzarsi" ha quindi spiegato Guzzi, rimandando all'anno prossimo la questione viale: "Il decreto agosto ci assegna per il 2021 180 mila euro. Con questi, o parte di questi, l'impegno sarà di risolvere la questione presentata con la mozione".