Savona in lutto per la scomparsa del professor Pio Vintera

Savona in lutto per la scomparsa di Pio Vintera.

Amato, conosciuto e stimato da tutti nel savonese, il professor Vintera, è stato vice preside dell'istituto Nautico di Savona e presidente dell'associazione Leon Pancaldo.

Amante dell'arte e della cultura, pittore, era direttore dal 1986 di Villa Cambiaso presente nel quartiere di Villapiana ed editore della rivista dedicata alla storica dimora.

Vintera aveva 80 anni, ed è mancato dopo una brutta caduta da un albero presente nel giardino della villa.

Lo ha ricordato il presidente del Psi Savona (nel quale lui era militante) Giuseppe Ferrando: "Cari compagni, purtroppo sono a darvi la notizia che il compagno Pio Vintera è mancato nella giornata di oggi nella sua Villa Cambiaso, la notizia mi ha lasciato esterrefatto, Pio era non solo un compagno ma soprattutto un grande amico, e una persona splendida, sempre disponibile, sempre pronto ad aiutare tutti. I funerali saranno celebrati a Savona in Piazza Bologna dietro Villa Cambiaso, giovedì alle ore 10.00. A nome della Federazione di Savona ho già provveduto a trasmettere le condoglianze alla moglie e ai figli, i quali ringraziano tutti coloro che vorranno partecipare al loro cordoglio. Ciao Pio....ciao compagno riposa in pace".