Tendone per i tamponi molecolari effettuati dai medici di famiglia: diventa realtà a Vado Ligure

Tamponi molecolari effettuati dai medici di famiglia in un tendone della Croce Rossa nel piazzale di fronte all'Asl in via alla Costa a Vado Ligure.

La proposta lanciata dal medico di famiglia Raffaella Orlando ha trovato il consenso sia da parte del sindaco Monica Giuliano, della pubblica assistenza vadese che dell'Asl2. E' stata data infatti la possibilità ai medici di medicina generale di effettuare i tamponi, da lì l'iniziativa nata anche e soprattutto per non affollare gli studi medici.

"Mi è arrivata la proposta circa 10 giorni fa, è molto intelligente e il comune la appoggia in pieno, ho la possibilità di fornirgli il piazzale vicino alle mutue, un'area che è isolata e che avrà un accesso separato e distante da tutti. Importante che non si verifichino code di auto" il commento del sindaco.

"Ritengo che i tamponi non possano essere fatti in un ambulatorio medico anche per rispetto dei miei collaboratori e della nostra salute e considerando anche le lamentele degli inquilini dei palazzi. Nell'ottica di aiutare i pazienti, ho pensato di contattare il sindaco e di chiedere di poter effettuare i tamponi sul territorio e con l'aiuto della Croce Rossa costruire e mettere su una master tent, per effettuarli in una specie di drive through" spiega la dott.ssa Orlando, medico della Croce Rossa e ex assessore all'ambiente del comune di Vado, che ha specificato che il via libera dell'Asl2 è arrivato direttamente dal dottor Giancarlo Conte, direttore del Distretto Sanitario Savonese.

Ad essere coinvolti 6-8 medici di famiglia di Vado e Quiliano che hanno aderito alla proposta e che potranno effettuare i tamponi ai loro pazienti oppure ai pazienti di altri colleghi.

"Come Asl siamo in difficoltà con gli spazi, l'attività in ospedale è stata rivoluzionata, determinate aree sono state modificate in reparti Covid, in parte si è trasferito sul territorio o su aree del paese - spiega il dottor Giancarlo Conte - si procederà su Vado a questo tipo di attività con il tampone antigenico (che sarà solo nasale), i medici quindi li effettueranno all'esterno dei loro studi e potranno essere loro pazienti o di un collega che ha necessità di un'urgenza".

"I tamponi arrivano dalla protezione civile e verranno distribuiti ma non saranno tantissimi perché saranno contingentati, circa 40 per ogni medico, se il tampone risulterà risulterà positivo il paziente verrà mandato a fare il tampone molecolare e non escludo che venga consegnato direttamente al medico di medicina generale. Per la sicurezza dei dottori verranno consegnati anche i dispositivi di protezione individuale come i camici, le mascherine, le visiere e i guanti" conclude Conte che ha precisato che l'iniziativa potrebbe prendere partire la prossima settimana.