Igiene urbana a Savona, Caprioglio: "Tanti problemi che arrivano da lontano. Ora al via una nuova società e il porta a porta"

Il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, commenta le recenti riforme messe in atto per quanto riguarda la gestione del ciclo dei rifiuti: "L'igiene urbana non è mai stata un fiore all'occhiello della Città di Savona e, probabilmente, le cause arrivano da lontano: ad esempio dalla decisione di dismettere la discarica di Cima Monta' (peraltro senza procedere compiutamente alle azioni di chiusura previste dalla legge, alle quali sta ottemperando la nostra Amministrazione) o dalla politica di espansione in altri Comuni non sempre proficua, anzi, una politica espansionistica arrivata sino al golfo dianese che ha dato un colpo di grazia ad Ata con le ripercussioni che ancora oggi vediamo quotidianamente.

Tante le concause che hanno avviato Ata a una procedura giudiziale in Tribunale che si concluderà con la costituzione di una nuova società per l'igiene urbana e, finalmente, con la raccolta porta a porta nella Città.

Nel frattempo stiamo cercando di fare il possibile per garantire la pulizia e la raccolta rifiuti a Savona, nonostante mezzi e cassonetti mal ridotti (e l'impossibilità di sostituirli in quanto a fra pochi mesi il sistema di raccolta cambierà radicalmente), conferimenti abusivi quotidiani dagli altri Comuni, sanzionati quando si riesce a cogliere il colpevole in flagranza, la chiusura del deposito sotto il cavalcavia, a seguito dello sfratto ricevuto da società Autostrade per l'Italia (avevamo chiesto il rinnovo ma l'hanno negato) che ha causato accumuli di rifiuti accanto ai cassonetti nei fine settimana in quanto di domenica la discarica presente a Vado Ligure, gestita da Ecosavona, è chiusa (abbiamo chiesto ad Ecosavona la disponibilità all'apertura per qualche ora alla domenica nelle more della creazione di un nuovo deposito).

Nel corso di questi anni abbiamo lavorato per la salvaguardia dei lavoratori di Ata (il bando per le nuove assunzioni partirà a breve) e abbiamo posto dei correttivi nello spazzamento meccanico e nel lavaggio strade secondo un calendario prestabilito, nel lavaggio dei cassonetti, nello spazzamento manuale delle vie, con una maggiore spesa da parte dell'Amministrazione comunale.

Nel mezzo di questo difficile percorso è giunta l'emergenza sanitaria ad aggravare la situazione con maggiori spese per il ritiro dei rifiuti speciali delle persone in quarantena, la costante sanificazione dei poli ecologici e delle aree gioco.

Siamo consapevoli dei continui disagi ma il percorso per il radicale cambiamento del metodo di raccolta rifiuti è in atto: all'inizio del 2021 partirà la campagna informativa per i Cittadini sulle procedure del nuovo sistema di raccolta porta a porta che prevede l'eliminazione dei cassonetti in Città e una tariffa puntuale per premiare i Cittadini più virtuosi.

In ultimo ci preme ricordare come la scelta dell’attuale tipologia di servizi, ideata e messa in atto dalla precedente Amministrazione non abbia dato i frutti sperati, anzi, fosse già vecchia prima di iniziare; da qui la nostra decisione di cambiare il sistema con questa nuova metodologia che partirà, come poc'anzi spiegato, il prossimo anno ed è studiata nei minimi dettagli affinché soddisfi una volta per tutte le esigenze dei Cittadini, la pulizia della Città e il rispetto dell’ambiente.