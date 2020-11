Misurazione dei dati e applicazione fasce, Toti: "Riunione nelle prossime 48 ore con il Governo"

"Abbiamo chiesto al Governo una riunione nelle prossime 48 ore, per ragionare delle proposte delle regioni che sono sostanzialmente di carattere tecnico e politico. Abbiamo chiesto un confronto per conoscere qual è la ponderazione dei dati che riceviamo, cosa pesa di più e cosa meno e quali siano i giudizi per cui qualcuno si ritrova in fascia arancione o rossa".

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è intervenuto a Tagadà su La7 per fare il punto dopo l'incontro avvenuto con il ministro della salute Roberto Speranza.

"Chiediamo di condividere il processo decisionale, sapere cosa c'è dietro all'analisi del dato e come vengono analizzati dalle cabine tecniche e una proposta che prevede di restringere il numero dei parametri, con un indicatore più rozzo ma più significativo e rapido da usare" prosegue Toti.

"L'incidenza in Liguria sta fortunatamente scendendo. Vorrei uscire dalla zona arancione con la prudenza che necessita il momento per poi non doverci ritrovare a fare delle scelte ancora più dolorose" ha continuato il presidente regionale.