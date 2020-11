Borgio Verezzi in lutto per la scomparsa di Federico Illiano: per molti anni ricoprì il ruolo di vigile urbano

La comunità di Borgio Verezzi piange la scomparsa di Federico Illiano, per molto tempo vigile urbano in servizio proprio nel comune borgese. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Renato Dacquino lo ha ricordato con un post sulla pagina Facebook "Borgio Verezzi Cultura e Turismo":

"L'Amministrazione Comunale di Borgio Verezzi e i dipendenti tutti si uniscono al dolore dei familiari per la scomparsa di Federico Illiano, per molti anni in servizio come Vigile Urbano nel nostro Comune. Il funerale sarà celebrato Venerdì 20 Novembre alle ore 10,30 nella Chiesa del Redentore a Borgio Verezzi. Il S. Rosario, sempre al Redentore, verrà recitato Giovedì 19 alle ore 17,30. Sentite condoglianze a tutta la famiglia".

Federico Illiano lascia la moglie Carmen, i figli Monica e Cristian con Daniela e il nipotino Filippo, oltre ai parenti tutti.