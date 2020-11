Albenga, pulizia del rio Avarenna. L'assessore Pollio: "Risposta importante per i cittadini di Vadino"

Prosegue la pulizia di rii e canali secondo la programmazione che, anno dopo anno e a rotazione, porta a interventi a tutela di tutto il territorio. Lo comunica in una nota il comune di Albenga.

La cooperativa “Futuro Insieme” ha iniziato nella giornata odierna la pulizia del rio Avarenna. “Questo intervento darà una risposta importante ai cittadini residenti in zona Vadino oltre ad andare a tutelare ambiente e territorio" spiega l'assessore Gianni Pollio.

"Voglio segnalare anche gli interventi che stiamo facendo sul verde pubblico ed in particolare la potatura delle magnolie in via Dalmazia – conclude l’assessore Pollio - oltre agli sfalci e le manutenzioni sul nostro territorio per le quali ringrazio i nostri uffici e operatori comunali”.