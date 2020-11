"Magiche Atmosfere 2020", la mostra virtuale del Circolo Culturale Dego a favore di Villa Sanguinetti

Il Circolo Culturale Dego presenta "Magiche Atmosfere 2020", mostra virtuale con asta di beneficenza online a sostegno dell'associazione di volontariato "Raggio di Sole" che si occupa di assistenza ai ragazzi e in particolare ai ragazzi con disabilità ospitati a Villa Sanguinetti a Cairo Montenotte.

Le opere degli artisti verranno pubblicate sulla pagina Facebook e Instagram del Circolo Culturale Dego. L'asta si aprirà alle ore 8 del 6 dicembre e si chiuderà alle ore 21 del 20 dicembre. Le offerte devono essere fatte esclusivamente nei commenti dell'opera scelta e pubblicata sulla pagina Facebook "Circolo Culturale Dego".

"In questo anno così complicato e doloroso a causa del Covid, il Circolo Culturale Dego - spiega in una nota - si è avvalso dei social per portare colore, atmosfere, sensazioni gradevoli e cultura attraverso le opere degli artisti che hanno accolto l'invito a partecipare alle Collettive proposte. A giugno con la Fiascollettiva e l'asta online abbinata sono stati donati 4 mila euro ad Aisla Savona-Imperia".

"In tempi così difficili per tutti, è fondamentale l'impegno affinché non prevalga lo sconforto e la sensazione di impotenza, ma soprattutto, non si esaurisca l'impulso alla solidarietà e l'attenzione verso i più deboli - aggiunge per l'associazione Raggio di Sole il pittore Bruno Barbero - I volontari impegnati da sempre nel sostegno alla disabilità e a colmare le insufficienze di tanti ragazzi meno fortunati".

"Ringraziamo vivamente il Circolo culturale di Dego, che già meritevole per la promozione culturale e coesione sociale, ha organizzato questa mostra finalizzata alle necessità del polo riabilitativo di Villa Sanguinetti. Il circolo e i generosi artisti partecipanti, hanno dimostrato una straordinaria sensibilità nei confronti di quanti, oggi con meno risorse e poche difese, vivono la criticità della situazione. Il ricavato dell'asta contribuirà a riorganizzare l'accesso delle utenze giornaliere, disattivato a marzo" conclude Barbero.