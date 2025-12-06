Albenga, parte la campagna ANT: le Stelle di Natale per sostenere la prevenzione gratuita

Partita la nuova campagna natalizia di ANT in Liguria con le "Stelle della solidarietà".

“Tra tante stelle scegli la tua buona stella…non restare indifferente ma fai la differenza”. Con questo motto i volontari della Fondazione ANT Delegazione di Albenga, invitano tutti ad aderire alla campagna Stelle di Natale solidali per la prevenzione oncologica gratuita di Fondazione ANT Franco Pannuti Ets. Oltre alle Stelle di Natale, si potranno trovare manufatti realizzati dalle "gomitoline finalesi" un gruppo di brave e generose volontarie.

Sarà possibile trovare i Volontari ANT:

Sabato 6 e domenica 7 dicembre presso le Opere Parrocchiali Sacro Cuore - Via Trieste, 60

Sabato 13 e domenica 14 dicembre presso la Cattedrale San Michele Arcangelo - Piazza San Michele

Domenica 21 dicembre presso la Chiesa Santa Caterina - Via Garibaldi, 31, Villanova d'Albenga.

Per sostenere i progetti oncologici gratuiti ANT è possibile anche ordinare le Stelle di Natale Solidali direttamente a Cristina Pavanelli, presidente della sede di Albenga, sita in via Roma 46, telefonando al numero 371.421.02.07.

Le offerte raccolte saranno destinate a sostenere le spese per le visite di prevenzione oncologica gratuita del Progetto Melanoma che si svolgerà il prossimo 20 dicembre nel territorio albenganese.

La Fondazione “ringrazia la Cooperativa Opalbenga per aver generosamente donato alla delegazione Ant di Albenga le piante di Stelle di Natale”.

Fondazione Ant opera in nome dell’Eubiosia, la vita in dignità anche nel difficile momento della malattia. In oltre 40 anni di attività, la Fondazione ha portato gratuitamente nelle case di 149.000 malati di tumore un’assistenza specialistica di livello ospedaliero grazie a 20 équipe medico-sanitarie attualmente presenti in dieci regioni italiane. ANT è anche prevenzione oncologica gratuita: attraverso i progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie, dal 2004 al 2024 sono state offerte gratuitamente, a chi si sottopone a controllo, ben 288.644 visite in 91 provincie italiane, senza alcun costo per chi ne ha usufruito.

In oncologia si distinguono 3 forme di prevenzione:

Prevenzione primaria (educazione ai corretti stili di vita, sicurezza negli ambienti di lavoro)

Prevenzione secondaria (diagnosi precoce)

Prevenzione terziaria (diagnosi tempestiva recidive e/o metastasi)

Per questo Fondazione ANT Franco Pannuti ETS dedica particolare attenzione ai progetti di sensibilizzazione ed educazione sanitaria nelle scuole e sul territorio (prevenzione primaria) ed ai progetti di prevenzione secondaria o diagnosi precoce di alcune neoplasie.

I progetti di prevenzione ANT si occupano di neoplasie non oggetto di screening di massa. Non si sovrappongono e non sostituiscono gli screening regionali.

Per rimanere informati sui progetti oncologici gratuiti basta recarsi presso il Charity da Cuore a cuore in Via Roma, 46 ad Albenga, contattare lo 0182/556060 oppure 3714210207 o seguire le pagine Facebook ANT in Liguria e Instagram merc_ant_ino.albenga.