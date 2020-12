Loanese e Pietrese in lutto per la scomparsa di Gianni Farruggia

Sono ore di lutto nel comprensorio loanese, ma non solo, per l'improvvisa scomparsa di Gianni Farruggia, avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 dicembre.

Classe '46, residente a Boissano, aveva ricoperto per molti anni il ruolo di infermiere all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e grazie al suo lavoro aveva saputo farsi apprezzare tanto da diventare un punto di riferimento per molti anche dopo la pensione.

Tifoso interista, i tanti che piangono la sua scomparsa lo ricordano come una persona estroversa, simpatica e amante della compagnia, sempre pronta a mettersi a disposizione degli altri. Un pensiero particolare glielo dedicano gli amici del bar Sati di via XXV aprile a Pietra Ligure, luogo che Gianni frequentava abitualmente.

Gianni Farruggia lascia la moglie Alice e i figli Maurizio e Massimo. Per sua espressa volontà non saranno celebrati rosario e funerale. Quest'oggi, venerdì 4 dicembre, si terrà una messa in ricordo, alle 17.30, nella parrocchia di San Pio X a Loano.