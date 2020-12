Savona, caduta alberi sulla Sp29: chiuso il Cadibona (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 11.39: sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza. Una volta finito il 'salaggio' la strada verrà riaperta alla viabilità. Tempi stimati? Una mezz'ora se non di più. Rimanendo chiusa si è formata una patina di ghiaccio lungo la carreggiata.

"Caduta alberi sulla Sp29. Tratta temporaneamente chiusa tra Savona e Cadibona fino alla risoluzione del problema". Ad annunciarlo è la consigliere provinciale con delega alla viabilità Luana Isella. Un ramo di importanti dimensioni infatti sarebbe caduto sulla strada provinciale.

I vigili del fuoco infatti starebbero intervenendo proprio in questi minuti nelle frazioni savonesi di Montemoro e Maschio. Sul posto anche la polizia locale che ha segnalato la problematica (leggi QUI) e stanno per intervenire anche le ditte per spargere il sale.

"Si ricorda che siamo in allerta arancione, che è la massima nivologica. Tutti i mezzi e gli operatori sono attivi sulle strade, prestare massima attenzione e limitare spostamenti, come opportuno e necessario in queste condizioni" il commento del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

AGGIORNAMENTI IN CORSO.