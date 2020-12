Savona: problemi a due mezzi da trasporto pesante, traffico in tilt in corso Mazzini e corso Ricci

Coda alle 16 di oggi pomeriggio in corso Mazzini a Savona, davanti all'asilo delle Piramidi. Un guasto tecnico ha bloccato un autoarticolato sulla strada. Gli agenti di Polizia locale sono stati impegnati per circa due ore per regolare il traffico finché un veicolo di soccorso non è riuscito a riparare il guasto facendo ripartire il mezzo da trasporto pesante.

Altri disagi alle 18, in corso Ricci, dove invece un altro camion ha perso il carico. Anche in questo caso le operazioni di regolamentazione della viabilità hanno impegnato gli agenti per circa un'ora e mezza.

Fortunatamente non si segnalano persone ferite. Si è trattato però in generale di un "venerdì nero" per la viabilità savonese, anche a causa della chiusura delle grandi direttrici verso il Nord Italia (A6 e A26) con la conseguente intensificazione del traffico nei pressi del casello e dell'autoporto.