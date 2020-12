La Croce Bianca Calice Ligure cerca nuovi volontari: "Aiutaci per continuare ad aiutare!"

" Abbiamo bisogno di nuovi volontari. Purtroppo in questo momento storico, nonostante gli sforzi di tutti i nostri militi, non siamo più in grado di garantire l’operatività 24 ore al giorno della nostra postazione. Per poter proseguire servono nuove persone che abbiano voglia di mettersi in gioco e di sentirsi parte attiva della comunità, anche poche ore alla settimana possono fare la differenza! ". È questo l'accorato appello che la Croce Bianca Calice Ligure ha lanciato sulla propria pagina Facebook.

"Attualmente in diverse ore del giorno siamo 'scoperti', cosa significa? Che in caso di emergenza sanitaria non interveniamo noi, ma la postazione disponibile più vicina, allungando inesorabilmente i tempi di intervento, disagio che si fa sentire particolarmente in un territorio caratterizzato da diverse località sparse come quello di Calice Ligure e Rialto - proseguono dalla pubblica assistenza calicese - Il nostro impegno tuttavia non si limita alle urgenze (per le quali è necessario un attestato) ma svolgiamo anche molti trasporti secondari, come dimissioni e trasferimenti.Il periodo non aiuta e ce ne rendiamo conto, tuttavia abbiamo sempre garantito la protezione tecnica necessaria che la nostra attività richiede".