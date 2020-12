Meteo: tregua del maltempo, ma in serata è atteso un peggioramento

Permane ancora una certa instabilità sparsa, più marcata sul centro-levante regionale, con piogge, localmente a carattere di rovescio, lungo le coste e deboli nevicate sui rilievi, fino a fondovalle sui versanti padani. Nel corso della giornata rapido spegnimento dei fenomeni da ponente a levante, ma in un contesto ancora in prevalenza nuvoloso. Qualche occhiata di sole sarà possibile sul ponente. In serata nuovo aumento della nuvolosità, con i primi fenomeni entro la notte.