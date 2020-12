Sassello, riaperta da Anas la Sp334 dopo la caduta degli alberi e la messa in sicurezza della strada

E' stata riaperta poco prima delle 15.00 la SP334 del Sassello.

A comunicarlo è il comune sassellese dopo che da questa mattina era stata chiusa da Anas temporaneamente dal Km 17 al Km 20 per consentire il taglio delle piante cadute per la via della violenza nevicata e la messa in sicurezza del tratto di strada.

Il transito di eventuali mezzi di soccorso era stato assicurato dai movieri di Anas. Il tratto è stato messo in sicurezza oltre che dalla società anche da due squadre della protezione civile di Celle e Varazze.

Il comune era raggiungibile per chi arrivava da Albisola, svoltando a sinistra al Giovo sulla Sp 542 di Pontinvrea e proseguendo sulla Sp 50 Pontinvrea - Mioglia e sulla Sp 10 Mioglia - Miogliola. Di lì, all'altezza del ponte sull'Erro, girando a destra, si poteva tornare sulla Ss 334 verso Sassello.