Finale, auto sbanda e centra macchina in sosta sulla via Aurelia

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 19.30, sulla via Aurelia a Finale Ligure, all'altezza dell'inizio di via Torino.

Un autista, probabilmente complice l'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, ha perso il controllo della sua Fiat 500 andando a scontrarsi con le auto in sosta.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del comando di Polizia locale per gli accertamenti e i rilevamenti del caso e per regolare il traffico, istituendo un senso unico alternato temporaneo. Non si sono fortunatamente registrati feriti.