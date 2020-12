Savona, Cunfögu celebrato in forma ridotta e a porte chiuse

In accordo con il comune di Savona, l'associazione "A Campanassa" comunica, con rammarico, alla cittadinanza che quest'anno il tradizionale appuntamento con il Cunfögu verrà celebrato in forma ridotta e a porte chiuse, al fine di rispettare il divieto di creare assembramenti e le distanze sociali.

"La doverosa osservanza delle disposizioni dei DPCM, di recente emanati, non consente la partecipazione della comunità, sebbene la ricorrenza rappresenti uno dei massimi momenti di partecipazione popolare alla vita cittadina - spiegano dall'associazione - Annullando la celebrazione del Cunfögu, sarebbe venuto meno il significato emblematico e purificatore delle fiamme del fuoco che bruciano e dissolvono le brutture dell’anno che va a terminare, nefasto e tragico per la città".

"Assolvendo ad una tradizione ultracentenaria, nella memoria delle antiche usanze dei Padri fondatori, l’A Campanassa e il comune di Savona adempiono ad un impegno istituzionale e di condivisione che non poteva essere sottratto alla cittadinanza, testimoniando un messaggio di speranza e di buona vita per l’anno che verrà. Nonostante l'estremo tentativo esperito con il Comune di Savona per poter venire incontro alle aspettative dei savonesi, non è stato possibile rinvenire alcuna soluzione che non violasse la normativa anti Covid: inevitabile, quindi la soluzione adottata dal Consiglio Grande, nell’odierna seduta".

"L’A Campanassa ringrazia, per la disponibilità manifestata, il sindaco di Savona, i componenti tutti della Municipalità savonese, i consiglieri dell'associazione e tutti coloro che si sono impegnati per realizzare il Cunfögu, con l’auspicio che il 2021, superata l’emergenziale pandemia, ci permetta di riprendere le nostre tradizioni. La cerimonia sarà, tuttavia, ripresa e diffusa sui canali istituzionali al fine di condividerla con tutta la cittadinanza" conclude la nota.