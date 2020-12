Savona, il commercio in ginocchio in via Pia e spuntano i cartelli: "Ogni attività commerciale che chiude è un pezzo di città che muore" (FOTO)

Un ristorante, un negozio di telefonia, uno di abbigliamento e uno d'antiquariato. Le 4 attività sono state al centro di altrettanti cartelli posizionati sulle serrande abbassate in via Pia a Savona.

Un grido d'allarme di un commercio che è in ginocchio a Savona da tempo e che il Coronavirus ha influito ulteriormente ad affossare.

"In questo fondo c'era un'attività che dava da vivere ad una famiglia, creava occupazione, contribuiva a tenere pulita la via e con le sue vetrine illuminava la città. Ogni attività commerciale che chiude è un pezzo di città che muore… Sostieni anche tu il commercio di vicinato!" queste le parole contenute nei cartelli esposti lungo la centrale via savonese.

Curioso il fatto che due cartelli siano stati posizionati sulle serrande abbassate della sede savonese di Cambiamo di Angelo Vaccarezza e di Italia Viva che alle ultime regionali era stato il punto di incontro dei candidati Barbara Pasquali e Vincenzo Munì.