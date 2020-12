Si terrà il prossimo 22 dicembre (salvo condizioni meteo sfavorevoli) il volo di prova con l'elicottero di Air Green per la validazione finale di due siti operativi in Val Bormida per le ambulanze del cielo: una a Millesimo, zona cimitero, e l'altra nel comune di Osiglia (campo sportivo).

Si tratta di un avvenimento particolarmente importante poiché le piazzole saranno le prime in Provincia di Savona (e in Liguria) ad essere immediatamente operative anche per gli atterraggi nelle ore notturne.