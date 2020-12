Savona: 1 milione di euro per l'asfaltatura straordinaria di via Stalingrado, corso Mazzini e corso Ricci

" Questa mattina sono passate in Giunta molte delibere relative all'importante variazione di bilancio, varata dalla nostra Amministrazione comunale, che riguardano importanti lavori su tutto il territorio cittadino, con particolare attenzione alle zone più periferiche. Ringraziamo gli Uffici per l'enorme lavoro svolto ". Così Ilaria Caprioglio e Piero Santi, rispettivamente sindaco e assessore ai lavori pubblici del comune di Savona.

-Euro 1.000.000 per l'asfaltatura straordinaria delle 3 arterie principali di via Stalingrado, corso Mazzini, tratto corso Ricci e molte vie periferiche

-Euro 410.000 per la messa in sicurezza del tratto alla foce del torrente Letimbro

-Euro 100.000 per totale sostituzione delle panchine ammalorate e delle pensiline degli autobus

-Euro 60.000 per risistemazione dei marciapiedi nei quartieri

-Euro 150.000 per interventi sulle criticità delle acque bianche

-Euro 282.000 per la messa in sicurezza e ripristino dei tratti di via alla Stra' a seguito degli eventi meteorologici del 2019