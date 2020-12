Pietra Ligure traccia il bilancio delle attività dei servizi sociali nel 2020, assessore Pastorino: "Un segnale forte di vicinanza alla comunità"

Sono state presentate questa mattina, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sala consiliare del Comune, le attività svolte dai servizi sociali di Pietra Ligure nel 2020. All'incontro con i giornalisti hanno preso parte Marisa Pastorino, assessore alle politiche sociali, oltre al sindaco Luigi De Vincenzi.

"Il comune di Pietra Ligure ha voluto dare un segnale forte di vicinanza alla propria comunità in un anno difficile come questo e far vedere che attraverso una serie di iniziative di solidarietà è stato al fianco della propria comunità - ha spiegato l'assessore Pastorino - Ringrazio gli uffici, senza il loro lavoro in questo periodo non saremmo riusciti a portare a casa tutti questi risultati non lasciando indietro nessuno".

"Abbiamo investito risorse proprie per circa 135mila euro che, in un comune con il nostro con meno di 10mila abitanti, immaginiamo sia una cifra di notevoli dimensioni - ha poi aggiunto l'assessore - Abbiamo attivato varie iniziative: due bandi per i buoni spesa, un bando affitti già chiuso e un secondo che arriverà nei primi mesi del 2021 e sempre nei primi mesi del nuovo anno partirà un bando utenze finanziato dal comune di Pietra per circa 30mila euro".

"Non ci dimentichiamo le attività ordinarie, i servizi sociali avevano già in carico persone in difficoltà anche prima del periodo del Covid-19 - continua - abbiamo continuato una serie di attività per dare delle risposte anche a loro: assistenza domiciliare, pasti caldi a domicilio, spesa a domicilio che ovviamente è aumentata in epoca Covid con circa 318 spese e 1250 ore di lavoro. Abbiamo inoltre fatto lavori alla residenza Santo Spirito, circa 200mila euro di investimenti per un nuovo ascensore, per l'impianto di climatizzazione e abbiamo portato un sistema di videoconferenza per permettere agli ospiti di parlare con i propri cari in questo periodo di pandemia".

"Infine le iniziative di solidarietà sociale: abbiamo fatto la spesa a domicilio attraverso le associazioni di volontariato del territorio, stiamo attivando il telefono amico con i volontari dell'A.V.O. e adesso abbiamo fatto quest'iniziativa del 'regalare un sorriso ai nonni del Santo Spirito' che sta dando ottimi risultati e di questo sono contenta perché i regali arriveranno probabilmente anche fino alla Pasqua del 2021. Tante iniziative in campo, quindi, sia da parte dell'amministrazione sia da parte degli uffici, ma con soddisfazione cerchiamo di dare risposte veramente a tutti coloro che in questo momento hanno bisogno che l'amministrazione sia al loro fianco, dando dimostrazione di essere presente" ha concluso Marisa Pastorino.

"Ringrazio l'assessore Pastorino e gli uffici per il grande lavoro - ha commentato invece Luigi De Vincenzi - questo è un segnale preciso dell'amministrazione, che non lascia indietro nessuno ed è attenta ai problemi della cittadinanza cercando di capire quali siano: mi sembra giusto in questo momento concentrarsi su chi ha bisogno".