Polizia locale Millesimo: progetto telelaser per garantire la sicurezza nelle strade

Servizio telelaser effettuato dalla polizia locale di Millesimo nella mattinata odierna. "Come assessore alla polizia locale - spiega in una nota Roberto Scarzella - esprimo piena soddisfazione per la realizzazione di un progetto fortemente voluto dal sindaco Picalli, ovvero l'intensificazione dei controlli volti alla tutela della sicurezza stradale nelle zone del comune particolarmente colpite dal fenomeno della velocità eccessiva".

"In questi mesi, unitamente agli operatori del comando di polizia locale di Millesimo, abbiamo monitorato alcune realtà e raccolto numerose segnalazioni di cittadini che hanno confermato la necessità di utilizzare questo strumento quale deterrente dell'alta velocità. Le zone interessate dal servizio sono state via Trento e Trieste, la Sp 28 bis e la Sp 51 in località Acquafredda".

"Tengo a precisare che l'utilizzo degli strumenti di controllo della velocità verrà intensificato e anticipo che altri servizi verranno effettuati nelle date del 20 e 22 dicembre - conclude l'assessore Scarzella - Pertanto invito tutti gli utenti della strada a rispettare i limiti in quanto è dovere di tutti tutelare il bene più prezioso che abbiamo, la vita umana. Il nostro obiettivo resta quello di tutelare la sicurezza dei cittadini, punto fermo del nostro programma elettorale e l'evoluzione professionale del nostro comando di polizia locale ne è la prova tangibile".