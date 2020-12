Cengio, dall'amministrazione un panettone ed una bottiglia di spumante ai cittadini ultra-ottantacinquenni

"Ancor più in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, ogni membro del Gruppo Consigliare di Maggioranza del Comune di Cengio ha voluto portare personalmente un po’ di calore nelle case di ognuno di loro (quest’anno ben 184!), a nome di tutta la cittadinanza, nel pieno rispetto delle vigenti norme di distanziamento sociale e prevenzione contro il coronavirus. Quello di quest’anno sarà un Natale decisamente diverso dai precedenti, per molti privato degli affetti più cari. È con questo semplice gesto, dunque, che vorremmo cercare di dare loro un po’ di sollievo dimostrando la nostra vicinanza" concludono dall'amministrazione comunale.