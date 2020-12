Coronavirus, stazionario il rapporto tamponi-positivi (5,79%). Stabili ospedalizzati e sorveglianze attive nel savonese

Stazionario oggi il rapporto tamponi-positivi nella nostra regione. A fronte di 3.936 tamponi sono 228 i nuovi positivi ovvero uno ogni 17,26, pari al 5,79%.

Nella nostra provincia sono i nuovi casi sono 57, a Imperia 32, a Genova 85 (80 in Asl 3 e 5 in Asl 4) mentre a La Spezia sono 54.

I decessi registrati in Liguria, dal 19 dicembre scorso sino ad oggi, sono 21 di cui 7 nelle strutture ospedaliere della nostra provincia. Si tratta di una donna di 95 anni deceduta il 19/12 al San Paolo, un uomo di 83 e una donna di 98 il 20/12, una donna di 87 anni il 21/12, un uomo di 92 ed una donna di 84 anni deceduti il 22/12 ed infine un uomo di 81 anni. Questi ultimi venuti a mancare presso il Santa Maria di Misericordia di Albenga.

Ecco nel dettaglio i dati forniti da Regione Liguria:

Totale tamponi effettuati: 684.768 (+ 3.936)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11/2020): 139.001 (+3.704)

Totale positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 58.198 (+228)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 7.118 (-365)

Casi per provincia di residenza:

Imperia - 474 (-7)

Savona - 1.132 8-10)

Genova – 3.854 (-170)

La Spezia - 1.141 (-155)

Residenti fuori regione o estero – 206 (-11)

Altro o in fase di verifica – 311 (-12)

Totale - 7.118 (-365)

Ospedalizzati: 753 (-12) | 64 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 58 (-2) | 4 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 124 (-) | 14 (-1) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 224 (+8) | 25 (-2) in terapia intensiva

Evangelico - 1 (-) | nessuno in terapia intensiva

Galliera - 90 (-9) | 5 (+2) in terapia intensiva

Gaslini - 4 (-2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 71 (-7) | 5 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 75 (-5) | 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 106 (+5) | 5 (+2) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 5.424 (-279)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 48.261 (+572)

Deceduti: 2.819 (+21)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.083 (-47)

Asl 2 - 697 (-)

Asl 3 - 2.938 (-)

Asl 4 - 572 (+12)

Asl 5 - 698 (-23)

Totale - 5.988 (+36)