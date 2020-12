Savona, via alla demolizione delle baracche abusive nel campo nomadi

Come annunciato ieri in consiglio comunale il sindaco Ilaria Caprioglio ha firmato un'ordinanza che prevede la demolizione delle strutture abitative abusive presenti nel campo nomadi della Fontanassa a Savona.

Nell'ordinanza è stata disposta la demolizione da parte dei responsabili dell'abuso di tutti i manufatti abusivi e privi delle condizioni per poter circolare sulla strade stradali (casette in legno o materiale prefabbricato, tettoie e servizi igienici) entro 15 giorni e se non verranno rimosse avverrà la demolizione d'ufficio.

Infatti è stato già affidato l'incarico per 24mila 400 euro ad una ditta per l'intervento.

La prima cittadina aveva inoltre firmato altre due ordinanze per la messa in sicurezza degli impianti fognari (eliminare scarichi acque nere in acque bianche) e impianti elettrici e la bonifica da rifiuti materiali e pericolosi (materiale combustibile e bombole a gas).