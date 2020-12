Travolti dal treno, Quiliano tra lutto e sgomento: "Non possiamo restare indifferenti" (FOTO e VIDEO)

I passeggeri che erano presenti sul treno al momento del sinistro, circa 7 persone, sono stati fatti scendere e trasportati su dei taxi messi a disposizione da Trenitalia. Intorno all'una, invece, gli 8 giovani illesi sono stati trasportati in Questura per ulteriori accertamenti e per il riconoscimento. Per quanto riguarda invece le due vittime, il Pm Claudio Martini ha deciso di non disporre l'autopsia.

"Quando interveniamo in incidenti così gravi non possiamo rimanere indifferenti, ancor di piu quando sono coinvolti ragazzi giovani; abbiamo provato ad evitare il peggio ma purtroppo a volte, anche con tutto lo sforzo possibile, non ci si riesce. Questa mattina abbiamo voluto fare un gesto semplice, un mazzo di fiori in ricordi di questi ragazzi che hanno perso la vita lontani da casa: un gesto simbolico per non lasciarli soli" il messaggio postato sulla pagina Facebook della Croce Bianca di Savona da un soccorritore.