Meteo fine anno: dopo la neve pausa del maltempo

Anno nuovo meteo nuovo parrebbe ricordarci un adagio popolare. Dopo la nevicata di oggi, variabilità con cielo irregolarmente nuvoloso e gelate estese sul Piemonte, più mite al mare.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 28 a giovedì 31 Dicembre

Tempo in miglioramento su Piemonte con cielo poco o irregolarmente nuvoloso, nebbie sui bassi piani e gelate estese in pianura. Al mare cielo con nuvolosità irregolare. Termometro con minime in pianura intorno -4 e -2°C e massime 4-5°C. Al mare minime intorno 2-4°C e massime 7-9°C. Gelate estese attenti ai tratti ghiacciati. Venti deboli da Sud Est in pianura. VentO moderati da Nord al mare

Da venerdì 1 Gennaio 2021

Cielo poco o nuvoloso il mattino, aumento delle nubi il pomeriggio con possibili precipitazioni.

Auguri

