Assembramenti nel centro di Savona, il sindaco Caprioglio: "Amareggiata e sorpresa"

Bar aperti solo per l'asporto o fino alle 18 (come accaduto nei soli giorni di giovedì e venerdì a dir la verità), divieto di assembramento all'aperto. Non sono bastate queste misure per evitare, specialmente durante le festività natalizie, il crearsi di diversi gruppetti di persona, per lo più giovani, nel centro di Savona.

Non è dunque mancato il da farsi per chi deve far sì che le norme previste da Dl e Dpcm fossero rispettate, in particolar modo nel centro cittadino e nei dintorni di Piazza Sisto: "Gli episodi accaduti nei giorni scorsi, che hanno avuto come protagonisti molti giovani ed hanno impegnato gli Agenti della Polizia municipale in un assurdo lavoro al fine di disperdere assembramenti volontari e organizzati in tre punti del centro cittadino, mi hanno amareggiato e sorpreso" commenta il sindaco Ilaria Caprioglio.

"Comprendo come sindaco ma, ancor prima come mamma di tre figli adolescenti - specifica la prima cittadina -, il disagio che i ragazzi stanno vivendo a causa della pandemia. L'azzeramento della socialità, così importante in questa fase della loro vita dove l'attaccamento al gruppo è imprescindibile per formare la propria identità emancipandosi dalla famiglia, è sicuramente difficile da gestire per loro, come difficile è comprendere che un tale sacrificio risulti necessario per il bene della collettività. Tuttavia la maggior parte dei giovani sta dimostrando una capacità di adattamento formidabile alle limitazioni che l'emergenza sanitaria ha loro imposto".