Savona, i lavori all'ex San Paolo cambiano la viabilità: corsia unica in via Giacchero

I lavori di completamento della ristrutturazione dell'ex ospedale San Paolo di Savona cambieranno ancora una volta la viabilità nel centro cittadino.

Coinvolta dal provvedimento assunto dalla Polizia Locale sarà via Giacchero: per realizzare la tettoia di copertura del giardino e delle autorimesse la ditta che sta eseguendo i lavori avrà bisogno di una porzione di strada, che verrà così ridotta ad una corsia unica per auto e bus.

La modifica al transito scatterà alle 7.30 di domani mattina, lunedì 11 gennaio, e si protrarrà fino alle 19 del 28 febbraio.

Dopo le due piazze Pertini, gli spazi su piazza Giulio II e quello su corso Mazzini, che hanno portato alla riqualificazione dell'area, un'altra area è pronta ad essere restituita alla città alla fine del prossimo mese.