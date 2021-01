Dalla Liguria continua ad affermarsi la voce poetica, è quella di Paolo Zanelli

Paolo ha creato un proprio canale YouTube (Paolo Zanelli P7 - poeta) dove, negli ultimi anni, lega la sua poesia a video e cortometraggi girati, montati e prodotti da Alessandra Cavalleri. Un modo meno classico per porgere la poesia in un connubio visivo e visionario di immagini, suoni e parole che accompagna l'ascoltatore in un viaggio immaginifico nella profondità dei versi dell'anima.

Anche il 2020 ha visto Paolo Zanelli protagonista in molti concorsi di poesia, con importanti riconoscimenti e vittorie. Tra questi il primo posto al concorso "Keramos" dell'Associazione artistica e letteraria "Gli Occhi di Argo", vinto anche nel 2019, che ha visto l'affissione di un'altra piastrella maiolicata, con la sua poesia vincitrice, lungo la salita che porta allo splendido castello medioevale di Agropoli (SA), la vittoria del concorso "Miedo", sempre in terra campana, sulla paura, compagna di questo buio ed incerto periodo che ci siamo trovati ad affrontare, un diploma d'onore al Premio Letterario Internazionale Città di Cattolica con la videopoesia "Rifugio dei Peccatori" ed un premio speciale nel concorso "I colori dell'anima" dell'Associazione Mondo Fluttuante di Sanremo.

È stato altresì finalista del Premio Bukowski di Viareggio e del Concorso Clepsamia, in terra lombarda, con alcune sue poesie, pubblicate in prestigiose antologie e con la videopoesia "Liguria settembrina", trasmessa in diretta streaming in Italia e nel mondo durante l'International Tour Film Festival di Civitavecchia.