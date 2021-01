Politica |

Savona 2021, Santi non le manda a dire a Bozzano: "Mi sono conquistato la fiducia dei savonesi, questo mi appaga più di ogni altra collocazione di second'ordine"

Le parole dette ieri dal consigliere regionale non sono piaciute all'assessore. Intanto il nome di Ilaria Caprioglio torna in auge

"Forse l'amico Bozzano confonde il ruolo di elemosiniere, ritengo comunque che la fiducia e lo spazio di una mia eventuale collocazione in una futura amministrazione comunale me la sia conquistata con l'impegno e il lavoro quotidiano che ho sempre riservato con grande rispetto alle problematiche dei cittadini che mi hanno sempre premiato con un fortissimo consenso nei risultati elettorali". Questo il commento dell'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi che ha voluto rispondere alle parole del consigliere regionale Alessandro Bozzano interpellato ieri dalla redazione di Savonanews sulle elezioni comunali di Savona. "Uno spazio per lui ci sarà sicuramente se lo vorrà". Le parole dell'ex sindaco di Varazze non sono andate giù a Santi, che non sembra essere intenzionato ad avere un ruolo da comprimario, anzi, pare abbia già deciso di correre da solo alle prossime amministrative se il centrodestra non troverà una quadra. "Lo stesso consigliere regionale può andarsi a leggere i tantissimi attestati di stima che quotidianamente ricevo personalmente sui miei profili social e singolarmente dai cittadini di Savona, questo mi appaga più di ogni altra collocazione di second'ordine" ha continuato Santi. A più riprese sia lo stesso presidente della Regione Giovanni Toti che il coordinatore regionale di Cambiamo Angelo Vaccarezza, avevano indicato l'attuale assessore come nome forte per le prossime comunali, però le interlocuzioni continuano e come specificato ieri anche dal senatore Paolo Ripamonti, il nome di Ilaria Caprioglio è ancora in auge per un secondo mandato. Bisognerà capire se il Governatore sarebbe pronto ad appoggiare nuovamente la prima cittadina uscente nonostante le frizioni di questi ultimi anni e la stessa Caprioglio avrà intenzione di provare a continuare la sua avventura amministrativa. Nel frattempo domani si svolgerà il vertice a tre tra Bozzano, Vaccarezza e Toti e oltre a parlare delle alleanze, ci sarà presumibilmente spazio per mettere sul tavolo i nomi di chi potrebbe essere della partita elettorale.

Luciano Parodi

