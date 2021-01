Albenga, autobus di linea finisce in una cunetta: 9 persone estratte da un finestrino

Intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri questa sera, intorno alle 19.30, lungo la provinciale che conduce alla frazione di Campochiesa, dove un pullman di linea diretto a Caprauna è sbandato per cause non chiare ed è finito in una cunetta a bordo strada.

Sul posto sono intervenute alcune squadre dal vicino distaccamento di Albenga, le quali hanno provveduto a far uscire dal mezzo, attraverso un finestrino, le 9 persone a bordo, compreso l'autista. Fortunatamente nessuna di queste è rimasta ferita.

Per riportare il mezzo pesante sulla carreggiata, dove il traffico è stato momentaneamente sospeso, è dovuta intervenire una gru dal comando savonese.