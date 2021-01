Albenga, blitz della polizia locale: sequestrati 124 grammi di cocaina in pietra dal grosso valore economico

Ennesimo arresto da parte della Polizia Locale di Albenga. Da inizio anno sono già 4 le persone per le quali sono scattate le manette a seguito di un’attenta attività di indagine posta in essere dagli agenti della polizia locale.

Nella giornata di mercoledì 20 gennaio la pattuglia in servizio sul territorio ha eseguito un controllo volto all’identificazione di stranieri presenti sul territorio con interrogazione delle banche AFIS. Durante tali accertamenti è stato sorpreso M.H. (già trovato in passato ad occupare abusivamente le palazzine in via Rita Levi Montalcini) colpito dal divieto di dimora e sul quale gravava misura cautelare. Lo stesso è stato quindi arrestato e condotto in carcere.

Nella giornata di ieri giovedì 21 gennaio gli agenti dell’Ufficio di Sicurezza Urbana dell’Associazione delle Polizie Locali “Riviera di Ponente”, inoltre, hanno effettuato una seconda perquisizione sul mezzo sequestrato in occasione dell’arresto di B.M. classe 1969 il quale era stato trovato in possesso di 52 grammi di cocaina purissima.

Sulla base delle indagini effettuate gli agenti avevano ragione di sospettare la presenza di altra sostanza stupefacente ben celata all’interno del veicolo. Se a prima vista sarebbe stato molto difficile scovare il nascondiglio della droga, la stessa non è passata inosservata al fiuto del commissario Lupo. Appena fatto salire sul veicolo il cane si è diretto immediatamente sul sedile anteriore lato desto (il sedile passeggero) che, tuttavia, sembrava del tutto integro e regolare.

L’agente Romualdo Caso, si è fidato ciecamente di Lupo decidendo di proseguire con l’accertamento e tagliando il sedile dell’auto. Ben nascosta nell’imbottitura ecco spuntare la sostanza stupefacente. Ben 124 grammi di cocaina in pietra (quindi purissima) divisa in due parti (una da 113 e l’altra da 11), un bilancino di precisione e del nylon utilizzato per il confezionamento. Dalla droga, una volta tagliata si sarebbero ricavate oltre 320 dosi per un valore di circa 10 mila euro.

Afferma l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci: "Colpo grosso per gli agenti della polizia locale di Albenga che dall’inizio dell’anno hanno già eseguito 4 arresti risultato del loro lavoro instancabile sul territorio. I dati non dimostrano un aumento dei reati, bensì che i controlli sulle persone sono così numerosi che ad Albenga difficilmente si può sfuggire agli accertamenti delle forze dell’ordine attive sul nostro territorio. Possiamo proprio dire che l’anno nuovo è iniziato con una schiacciata sull'acceleratore nelle attività della polizia locale e ciò porterà ad un’intensificazione dei controlli al fine di garantire sempre più ordine e sicurezza ai cittadini".

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: "Solo pochi anni fa sarebbe stato difficile pensare che la polizia locale potesse mettere in atto una serie così importante di interventi a tutela dell’ordine pubblico cittadino. I dati oggi dimostrano una realtà importante resa possibile grazie alla collaborazione di tutti gli agenti, sia quelli impegnati nelle azioni di polizia giudiziaria che quelli impegnati in ogni altra attività".