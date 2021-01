Albisola, tornano a colpire i ladri travestiti da agenti della polizia locale

Dopo i furti avvenuti ad Albissola Marina con la tecnica della "finta postina" (Leggi Qui) e i tentativi di irruzione ad Albisola Superiore nelle abitazioni da parte di finti operatori dell'Asl2 per effettuare fantomatici tamponi, è tornata a circolare la truffa dei ladri travestiti da agenti della polizia locale.

Era stato lanciato l'allarme già qualche settimana fa tra le due Albisole e nuovamente nei giorni scorsi i malviventi si sono presentati in alcune abitazioni di Capo spacciandosi per agenti del comune per farsi aprire.

Sui social si susseguono le segnalazioni per alcuni furti compiuti da "ladri acrobati" sempre nella zona della Massa, in via dei Pescetto, via dei Picconi e via dei Capello.