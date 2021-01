Bonus per stufe e coperture provvisorie: la proposta di Confcommercio Albenga per affrontare l'inverno in tempo Covid

"Abbiamo già trattato in passato, con richiesta formale, lo sgravio del suolo pubblico per l’utilizzo dello spazio esterno delle attività in periodo di pandemia. Ad oggi tra i tanti bonus inutili, mi chiedo come sia possibile non addentrarsi a pieno nelle esigenze delle imprese con praticità e volontà di risolvere almeno il quotidiano".

A chiederselo è Lorenza Giudice, presidente di Confcommercio Albenga, che spiega: "Gli esercizi che richiedono la sosta negli spazi esterni al fine di poter espletare il servizio, sono moltissimi, potrà sembrare strano, ma anche la fila di persone che attendono sotto l’acqua o il freddo per ritirare prescrizioni mediche, mi hanno fatto pensare".

Quale soluzione dunque? "Le stufe riscaldanti da esterno e le soluzioni di copertura provvisoria - prosegue la presidente della sezione ingauna - potrebbero rappresentare un'opportunità di sgravio o incentivo per affrontare le stagioni Liguri, mediamente miti, non solo dal punto di vista turistico ma anche logisticamente.

"Confcommercio vorrebbe coinvolgere le amministrazioni tutte per cercare insieme uno strumento economico atto a far si che gli spazi esterni possano essere fruiti al massimo dagli esercenti così da evitare inutili disagi a cittadini e clienti". Inoltre "il distanziamento potrebbe essere meglio rispettato se per ritirare un esame non ci si dovesse riparare in un portone privato. Così come sarebbe più interessante creare ambienti accoglienti di ritrovo esterno quando i parametri sanitari lo permetteranno".

"I prossimi mesi potrebbero rappresentare un’opportunità di ripartenza per l’economia se volessimo attrezzare il nostro territorio di strumenti realmente utili e le 'stagioni' potrebbero sembrare più miti" conclude Giudice.