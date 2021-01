Covid-19, dalla prossima settimana al via il servizio tamponi drive-through allo stadio "Riva" di Albenga

Il drive-through (centro raccolta tamponi), così come annunciato, tornerà sul territorio comunale di Albenga a partire dalla prossima settimana.

Sarà collocato presso il parcheggio dello stadio "Annibale Riva" così come concordato durante il sopralluogo effettuato lunedì 25 gennaio al quale avevano partecipato il sindaco Riccardo Tomatis, l’ispettore Roberto Barbieri della polizia locale di Albenga, per l’Asl le dottoresse Virna Frumento e Livia Elisabetta Pontiggia e Andrea Mei, direttore generale dell’Albenga Calcio.

Il servizio verrà gestito dall’ASL e non sarà possibile recarsi autonomamente presso il drive-through. Tutti i pazienti verranno contattati preventivamente e il loro appuntamento sarà confermato telefonicamente il giorno prima del tampone.

"Come avevamo detto, il centro raccolta tamponi torna ad Albenga a beneficio dei pazienti, non solo della nostra città, ma di tutto il comprensorio - spiega il sindaco Tomatis - Vorrei ricordare e ribadire che i pazienti non possono recarsi autonomamente a fare il tampone lì, ma questo servizio viene gestito direttamente dall’ASL che contatta telefonicamente le persone che hanno avuto un contatto e che sono state segnalate attraverso i canali opportuni, per effettuare il tampone. Il drive-through sarà attivo alcuni giorni la settimana e sulla base dell’andamento epidemiologico".