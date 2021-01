Meteo, temperature minime in netto rialzo: le previsioni per il weekend

Questa mattina nuvolosità localmente anche intensa interessa buona parte della regione, salvo l’imperiese dove si stanno aprendo schiarite. Nelle ultime ore precipitazioni scarse (massimo 4.8 millimetri a Pratomollo-Borzonasca) hanno interessato le zone interne proprio di Levante. Lo si legge nel bollettino diramato questa mattina da Arpal.

I venti sono meridionali sul settore centrale fino a moderati, settentrionali altrove con raffiche anche forti o di burrasca sui rilievi (87 km/h a Poggio Fearza-Montegrosso Pian Latte, Imperia). Il mare è tra molto mosso e agitato.

Le temperature minime sono in netto rialzo con il valore più basso, -0.5, registrato a Colle di Nava (Pornassio, Imperia). Nelle altre province queste le minime: Pratomollo (Borzonasca, Genova) 0.5, Murialdo (Savona) 0.6, Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) 3.7. Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 10.0, Savona Istituto Nautico 10.7, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 8.0, La Spezia 8.3.

Le previsioni per il weekend oramai prossimo: oggi, venerdì 29 gennaio, dal pomeriggio venti in rinforzo fino a 50- 60km/h da Nord-Ovest sui versanti padani di Ponente (zona D) con raffiche 80-90 km/h sui crinali, da Ovest su A con raffiche 60-70km/h sui capi esposti; rinforzi più irregolari (40-50km/h) altrove in particolare su BD. Mare molto mosso, localmente agitato per onda da Sud-Ovest la sera su A.

Domani, sabato 30 gennaio, dal pomeriggio precitazioni diffuse di intensità generalmente debole in estensione da Ponente verso Levante associate a rovesci al più moderati. I quantitativi cumulati tra la serata e le prime ore della notte successiva raggiungeranno valori significativi su BCDE. In mattinata venti da Sud-Est 40-50km/h su C e localmente su BDE; dal pomeriggio venti da Nord 50-60km/h con raffiche fino a 80- 90km/h su ABD.

Domenica 31 gennaio, precipitazioni deboli o moderate, localmente anche a carattere di rovescio in rapido esaurimento nelle prime ore del mattino a partire da Ponente con cumulate significative su BCDE; in queste stesse ore segnaliamo quota neve in calo fino a 400- 500m su D dove i fenomeni potranno assumere a fine evento carattere nevoso con locali spolverate a quote collinari. Venti da Nord 50-60km/h con rinforzi e raffiche sui crinali ed allo sbocco delle valli su ABD e localmente su CE, in calo.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.