Savona e il mondo del commercio in lutto per la scomparsa di Flavio Lanero, titolare del negozio Alibaba

Amava spiegare i prodotti e ci teneva ad indicarli con precisione.

Flavio Lainero, imprenditore savonese, titolare dello storico negozio Alibaba di via Dei Mille si è spento lo scorso 27 gennaio e la città di Savona e il mondo del commercio è in lutto.

Primo negozio a Savona che trattava articoli internazionali, era stato aperto dalla madre di Lainero prima in via Pia e poi lui stesso aveva continuato l'attività spostandosi nella via dove è attualmente presente e che potrebbe andare avanti grazie alla moglie.

"Voglio fargli un grande ringraziamento, ci ha sempre insegnato e dato grandi consigli, era sempre disposto ad aiutare il prossimo" dicono le amiche e collaboratrici Karima, Maria e Samanta.

Il funerale è stato svolto in totale riservatezza.