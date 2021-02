Didattica a distanza: la fibra sbarca nella scuola di Rocchetta Cairo

Arriva la fibra nella scuola di Rocchetta Cairo. Una buona notizia in un anno cosi travagliato per studenti e insegnati. Fino ad oggi non era stato possibile attuare il passaggio in quanto il plesso non era stato ancora raggiunto da questa tipologia di connessione.

Le innovazioni tecnologiche rese disponibili dall'ICT-Information and Communication Technology coinvolgono sempre maggiormente le istituzioni scolastiche. La situazione legata all'emergenza Covid ha amplificato questa necessità di digitalizzazione.

Il passaggio alla fibra consentirà di soddisfare le attuali esigenze di connettività della scuola con un particolare riguardo alla possibilità di svolgere la didattica a distanza, tenuto conto che l'attuale dotazione ADSL 7 Mega era insufficiente e inadeguata.