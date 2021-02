Persona trovata morta in mare a Capo Noli, ignote le cause

Una persona senza vita è stata avvistata nello specchio acqueo antistante il litorale di Capo Noli, su segnalazione della Guardia Costiera.

Durante le ricerche, condotte in mare dalla Guardia Costiera, a riva sono giunti sul posto i Carabinieri e la Polizia locale a garantire il loro supporto, affiancati da una squadra dei Vigili del Fuoco e dagli operatori sanitari del 118.

Il primo a dare l'allarme è stato un passante insospettito dalla vista di un'automobile a bordo strada. In pochi istanti la macchina dei soccorsi ha identificato una donna, classe 1938.

La salma è stata trasportata inizialmente al porto di Capo San Donato a Finale Ligure per le procedure di identificazione di rito da parte dei parenti e poi all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per la ricomposizione. Alcuni tra i più stretti familiari sono stati chiamati per recuperare la vettura a bordo strada.