Alassio, cede un sostegno: camion sospeso tra l'Aurelia e la villa sottostante (FOTO)

AGGIORNAMENTO 18.10: Traffico temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni per permettere la rimozione del mezzo pesante. L'annuncio di Anas:

"A causa di un mezzo pesante in avaria la strada statale 1 'Via Aurelia' è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 621,700 nel comune di Alassio, provincia di Savona. La chiusura si è resa necessaria per permettere la rimozione del mezzo pesante intraversato che occupa la carreggiata. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile".

---

Singolare episodio questo pomeriggio lungo la via Aurelia ad Alassio: un camion, impegnato per dei lavori in una villa adiacente alla strada, è rimasto in bilico sulle ruote laterali, quasi sospeso sulla villa sottostante, a causa del cedimento di un sostegno utilizzato durante le operazioni di scarimento del cassone del mezzo pesante.

Fortunatamente non si segnalano gravi conseguenze, nessuno degli operai impegnati è rimasto coinvolto. Sul posto immediato intervento della polizia stradale e della polizia locale.

In corso le operazioni di messa in sicurezza della zona con il traffico che scorre a senso unico alternato.