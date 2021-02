Finale, maxi cantiere da oltre 1,5 milioni a Pia: cambia temporaneamente la viabilità

Prenderanno il via lunedì 8 febbraio gli interventi di riqualificazione nel rione di Pia a Finale, che vedranno coinvolte via Santuario, via Mimose e piazza Toscana (seppur con tempi differenti), con cantieri che ne modificheranno la viabilità, per la quale sono stati predisposti appositi cartelli informativi.

"Di certo i 3 o 4 mesi di cantiere creeranno disagi, come sempre succede in questi casi - afferma il sindaco Ugo Frascherelli - ma con alcune accortezze cercheremo di limitarli al massimo. Lavoreremo nel centro del rione e quindi non sarà semplice per l'intero quartiere convivere con tale intervento ma cercheremo di essere attenti e veloci. Sulla zona di intervento abbiamo effettuato la scorsa estate tutti i saggi archeologici preventivi per evitare interruzioni prolungate (come nel 2017/2018 su via Drione), quindi dovremmo avere una maggior rapidità di azione".

Si inizierà con via Santuario e nelle successive settimane verranno avviate anche le sistemazioni di piazza Toscana, dove saranno rinnovati il verde, i marciapiedi e l'asfalto, e Via Mimose, dove oltre alle nuova alberature e agli asfalti sarà effettuata una regimazione delle acque. Questi interventi, meno invasivi e di più rapida realizzazione, saranno coordinati con il cantiere principale.

Dalle 7 di lunedì 8 febbraio e sino al termine delle lavorazioni, sarà in vigore il divieto di transito temporaneo per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli a servizio delle persone diversamente abili, per la tratta di via Molinetti, compresa fra Vico Castelli e via Privata Ventura e ai veicoli di lunghezza superiore a 5 metri per via Molinetti, all'altezza di piazza Toscana.

Sensi unici saranno istituiti, in direzione mare/monte, per la tratta di via Molinetti compresa fra via al Santuario e via Privata Ventura e in via delle Mimose, per la tratta compresa da via Privata Ventura al termine della stessa via delle Mimose (lato monte). In via Privata Ventura si procederà solo da ponente a levante. Sarà invece istituito il doppio senso lungo piazza IV Novembre.

Il tutto porterà anche a cambi negli stalli di sosta, con la sospensione della zona a disco orario sul lato ponente di piazza Fascie e il divieto di sosta in piazza IV Novembre e in parte di via Mimose, anche per agevolare le manovre di svolta dei veicoli.

In aggiunta a quanto già elencato, in una prima fase resterà chiusa al traffico via Santuario, nel tratto compreso di manto stradale già riqualificato in precedenza, e sarà istituito un doppio senso lungo la rampa che congiunge piazza IV Novembre e via al Santuario, attigua al Ponte S. Benedetto.

Nella seconda fase, e in alternativa a quanto accadrà in "fase 1", verranno chiuse al transito la parte lato a mare di via Mimose e quella lato ponte di via Santuario, con doppio senso lungo la rampa tra quest'ultima e la piazza IV Novembre lato ponente.

Il transito pedonale sarà infine deviato a seconda delle necessità emergenti durante le varie fasi lavorative.

Nelle scorse settimane sono intanto cominciati gli interventi su Lungomare Migliorini e al Tennis Club: "Stiamo lanciando opere pubbliche sul rione per un valore complessivo che supera il milione e mezzo di euro - conclude il primo cittadino -, interventi progettati e finanziati lo scorso anno ed appaltati in queste ultime settimane. Il processo di riqualificazione avviato con il primo mandato va avanti, come promesso".

Nel frattempo l'amministrazione Frascherelli continua a lavorare a livello progettuale su Varigotti (destinataria a brevissimo di investimenti milionari), porto di capo San Donato, via Dante e via Brunenghi, definite le opere strategiche della seconda legislatura della maggioranza in carica.