Stella in lutto per la scomparsa di Osvaldo Bremec

Il comune di Stella in lutto per la scomparsa di Giuseppe Bremec. Conosciuto da tutti come Osvaldo, aveva 72 anni.

Stimato e apprezzato da tutti, era noto per la sua simpatia e allegria che portava nel suo locale, la storica Osteria del Nonno a Stella San Bernardo.

Lascia la moglie Bruna, la figlia Simona con Adriano, il fratello Sergio, i nipoti Martina, Giovanna, Francesco e Michela e tutti i parenti e amici.

Il rosario si svolgerà quest'oggi, giovedì 11 febbraio, nella chiesa parrocchiale del SS Salvatore a Valleggia alle 17.30. Il funerale verrà celebrato nella stessa chiesa venerdì 12 febbraio alle 10.30.