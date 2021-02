"Vaccine day Over 80", Toti: "Tutte le energie della nostra sanità ora concentrate nelle vaccinazioni"

Nuova collaborazione tra la Regione Liguria e le farmacie per accelerare e snellire le procedure vaccinali.

Questo quanto anticipato oggi in diretta dal governatore Giovanni Toti in occasione del punto sul "Vaccine day Over 80". In provincia di Savona le vaccinazioni agli anziani hanno preso il via venerdì 12 febbraio al Palatrincee di Savona, per proseguire sabato 13 al Palacrociere, sempre a Savona, stamattina 15 febbraio, nel Plesso di Santa Caterina a Finalborgo e mercoledì 17 nella tensostruttura di regione Campolau nel quartiere di Vadino ad Albenga.

Inoltre Giovanni Toti ricorda che sono iniziate le somministrazioni del vaccino AstraZeneca ai lavoratori transfrontalieri under 55.

"Sono oltre 150mila le persone che hanno diritto a essere vaccinate nei prossimi 60 giorni circa, oltre a progetti straordinari come quello ad esempio legato ai frontalieri. Per questo motivo vi chiedo pazienza: per un paio di giorni i CUP sospenderanno tutte le prenotazioni al di fuori dei vaccini. Si tratta di una mole enorme di traffico informatico e dobbiamo concentrare tutte le nostre energie tecnologiche in questo. Abbiamo già rinforzato tutto quello che potevamo rinforzare in termini di banda internet, strumentazione e personale. Ma si tratta di un minimo disagio, tutto questo diventerà rapidamente routine", ha precisato Toti.

Dopo l'intervento del Governatore, la Regione è entrata in collegamento con tutte le cinque Asl liguri per il punto sui ricoveri giornalieri e le vaccinazioni.