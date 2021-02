Albisola: dopo 46 anni di attività va in pensione Maria Schettini, titolare dell’omonimo negozio di alimentari (FOTO)

Questa mattina, nella sala giunta del municipio di Albisola Superiore, il sindaco Maurizio Garbarini, assieme al vice sindaco Roberto Gambetta e all'assessore al commercio Luca Ottonello, ha ricevuto la signora Maria Schettini, cittadina albisolese e titolare dell’omonimo negozio di alimentari che a gennaio, dopo 46 anni di attività, ha raggiunto la sua meritata pensione.

"La giunta ha pensato di omaggiarla di una targa ricordo in virtù del servizio prestato alla cittadinanza e per la longevità della sua attività - si legge sulla pagina social del comune - Un piacere per una persona e una commerciante simbolo di Albisola".