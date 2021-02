Marcella Ercoli del Varazze Club Nautico confermata nel Consiglio della I-Zona FIV Liguria

La D.ssa Marcella Ercoli, che per il secondo mandato consecutivo ricopre la carica di presidente del Varazze Club Nautico, il centenario e pluridecorato circolo velico che ha ottenuto ripetuti riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale, eletta per un secondo quadriennio, nel Consiglio del Comitato I-Zona FIV Liguria.

Commenta la neo-eletta: «Lo sport è uno spazio aperto in cui ognuno può sentirsi accolto, valorizzato, guidato nel suo percorso di sviluppo, educazione e salute. Lo sport è un veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale nonché uno strumento di benessere psicofisico e di prevenzione. Inoltre, svolge un ruolo sociale fondamentale in quanto strumento di educazione e formazione che permette lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per la crescita equilibrata di ciascun individuo.»

Innata passione quella della velista varazzina, costellata di lusinghieri successi sia nell’attività e sia nell’impegno sociale in seno alla comunità, come quello di settembre dello scorso anno, quando è stata chiamata dall’assessore alla cultura, Mariangela Calcagno, a fare da Madrina alla nona edizione del “Lanzarottus Day”, la manifestazione istituita dall’Amministrazione Comunale nel 2012: «… una giornata di ricordo e commemorazione dell’impresa compiuta da Lanzarotto Malocello, il navigatore varazzino che all’inizio del XIV secolo riscoprì l’arcipelago Canario e diede il proprio nome all’isola di Lanzarote.»