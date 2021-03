Scontro auto-camion sull'A10 a Celle, morta la donna coinvolta (FOTO e VIDEO)

Ha perso la vita la 30enne di Vado Ligure D. N., vittima dell'incidente avvenuto ieri sull'autostrada A10 all'altezza di Celle Ligure. La donna, era ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ma purtroppo non ce l'ha fatta. Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato un autoarticolato e la sua autovettura a entrare in collisione, attorno alle 16.45 di ieri, lungo il viadotto Savona-Genova. Sull'accaduto però il pm Claudio Martini non aprirà alcun fascicolo e non disposto nessuna autopsia.

Attorno alle 17.30 era intervenuto l'elisoccorso Grifo, mentre a terra i Vigili del fuoco avevano proceduto ad estrarre dalle lamiere dell'autovettura la ragazza.

Sul posto erano intervenuti anche i militi della Croce d'Oro di Albissola Marina per porgere le prime cure, la Polizia Stradale e i Carabinieri per i rilevamenti del caso, il Personale della Direzione 1° Tronco di Genova della Società Autostrade per analizzare il quadro della situazione.

Si tratta del quarto incidente mortale sulle autostrade liguri nell'ultimo mese, il terzo sull'A10 dopo quello avvenuto il 5 marzo scorso tra Ceriale e Albenga dove aveva perso la vita un camionista di origine polacca e quello accaduto ad Arenzano del 10 marzo, oltre al sinistro avvenuto sull'A26 questa notte che è costato la vita a Paolo Scerni, 46enne figlio dell'ex presidente del Genoa Gianni.