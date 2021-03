Tentativo di "raffreddamento" per i lavoratori Tpl, Cub: "Incontro positivo"

"Dopo l'esposizione delle problematiche dei Lavoratori, coscienti della grande difficoltà sociale ed economica che il nostro paese sta attraversando, è stato richiesto che queste vengano tenute in adeguata considerazione aggiornando in tal senso il piano industriale - prosegue il documento - La richiesta è stata fatta a seguito delle mutate condizioni sociali ed economiche, e realizzata attraverso l'apertura di un un tavolo di lavoro tra la proprietà (comuni e provincia), l'azienda e tutte parti sociali. La proposta è stata condivisa ed accolta dalle parti presenti, con l'impegno di calendarizzare entro la prossima settimana il primo incontro. Per quanto sopra l'esito dell'incontro è stato ritenuto positivo".