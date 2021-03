Ordigni bellici nel mare tra Albisola e Celle: in corso le operazioni di recupero e brillamento

AGGIORNAMENTO ORE 12.45

Gli ordigni sono stati spostati al largo di Varazze dove sono stati fatti brillare. Le operazioni si sono concluse senza alcun intoppo.

Sono scattate questa mattina alle ore 10.00 e dureranno presumibilmente fino alle ore 14.00 le operazioni di recupero e brillamento degli ordigni bellici rinvenuti nei giorni scorsi nello specchio acqueo tra Albisola Superiore e Celle Ligure (nei pressi della località "Buco del Prete").

Negli scorsi giorni la Capitaneria di Porto di Savona aveva emesso l'ordinanza per interdire il tratto di mare a ogni attività legata al pubblico uso, sia di superficie che subacquee, in prossimità dello specchio acqueo sopra individuato, con l'obbligo a tutte le unità navali che si fossero trovate a navigare nei pressi dell’area di assicurare un idoneo collegamento via radio VHF/FM o telefonico.

A quel punto i due ordigni erano stati trasferiti al largo, in un luogo più idoneo per garantire la sicurezza della navigazione e dell'incolumità pubblica, anche al momento delle operazioni di brillamento.

La segnalazione del rinvenimento giunta nella giornata di lunedì 1° marzo, ha portato così la Guardia Costiera a vietare qualsiasi attività legata all’uso del mare con lo scopo di tutelare la pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione marittima e la salvaguardia della vita umana in mare.

Lo scorso 26 agosto era stato fatto brillare un ordigno bellico da aereo da 600 libbre risalente alla Seconda Guerra Mondiale, che era stato rinvenuto al largo di Capo Torre, tra Albisola Superiore e Celle, nello stessa località degli ultimi due rinvenimenti, a circa 20 metri dalla scogliera adagiato sul fondale a circa 4 metri di profondità.